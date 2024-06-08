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العثور على جثة رضيعة مذبوحة في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 5:16 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 5:16 م

عثر أهالي قرية بنبان بمركز دراو بأسوان، على جثة طفلة رضيعة مذبوحة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان، بلاغا يفيد بالعثور على جثة رضيعة مذبوحة بقرية بنبان بمركز دراو، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لطفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 شهور، مذبوحة، وعلى الفور تم نقلها إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة من المتسبب في ذبح الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

فيما أمرت النيابة بعرض جثة الرضيعة على الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير طبي مفصل بأسباب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

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