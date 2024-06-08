الرئيس السيسي: مستمرون في جهودنا لإنفاذ المساعدات لأهل غزة والتوصل لوقف إطلاق النار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة في مباحثاته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني، اليوم السبت، أن «مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة».

ولفت إلى أنه «استعرض خلال مباحثاته مع علييف، الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات لأهل غزة والتوصل لوقف إطلاق النار، حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلا من الخراب والدمار».

وأشار الرئيس السيسي، إلى تأكيده خلال المباحثات على مساندة مصر لجميع المبادرات الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، مثمنًا التقدم المحرز بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، باعتباره تدشينًا لمرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات؛ استكمالا للعلاقات التاريخية والودية التي تربط بين الجانبين.