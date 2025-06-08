لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، في حين أصيب 7 آخرون إثر حادثة سير دراجة نارية ثلاثية العجلات في قرب مدينة قلعة السراغنة شمالي المغرب.

وأفاد بيان للنيابة العامة بقلعة السراغنة، بأن "حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى بلدة سور العز، التابعة (إداريا) لهذه المدينة، ويتعلق الأمر بدراجة ثلاثية العجلات كان سائقها، يقل 13 شخصاً، ثم فقد التحكم والسيطرة على الدراجة النارية".

ولفت البيان ،إلى أن "الحادثة خلفت وفاة 7 أشخاص بعين المكان بما فيهم السائق، وإصابة 7 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وأعلنت النيابة العامة، فتح تحقيق للكشف عن ظروف الحادثة وملابساتها.

وأعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (حكومية)، أن حوادث الطرق في البلاد تسببت في مصرع 3 آلاف و819 شخصاَ خلال 2023.

وخلال العام ذاته، كلفت حوادث المرور المملكة 19.5 مليار درهم (نحو 2 مليار دولار)، أي ما يناهز 1.7 بالمئة من ناتجها الداخلي الإجمالي، وفق الوكالة.

وأضافت، في تقرير سابق لها، أن 40 بالمئة من ضحايا حوادث السير من مستخدمي الدراجات النارية، بالإضافة إلى 7.5 بالمئة من مستخدمي الدراجات الهوائية، و26 بالمئة من الراجلين.