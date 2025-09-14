أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإخلاء مبنى يؤوي نازحين في الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة، تمهيدًا لقصفه.

ويعد هذا المبنى السكني الثالث الذي يهدد الاحتلال بقصفه على مدار اليوم، بعدما دمّر كل من: برج الكوثر، وبرج مهنا، غرب المدينة، بذريعة وجود «بنى تحتية» لحماس.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 783, 784, 785, 786, 727 وخاصة في البرج المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع مصطفى حافظ».

وأضاف: «سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره، من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي».

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 783, 784, 785, 786, 727 وخاصة في البرج المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع مصطفى حافظ



⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو… pic.twitter.com/HZoge9u7o6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 14, 2025

ويواصل الاحتلال تفجير ونسف المنازل في شمال القطاع ومدينة غزة، في مسعى لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسري إلى الجنوب.

وفي وقت سابق، دمّرت طائرات الاحتلال، بعدد من الصواريخ، برج «الكوثر» السكني الذي يضم عددًا كبيرًا من النازحين.

كما دمّر جيش الاحتلال برج «مهنا» السكني في حي تل الهوى بمدينة غزة، وذلك بعد دقائق من إنذاره بقصف البرج والمنطقة المحيطة.