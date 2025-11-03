إسرائيل تواصل انتهاك سيادة سوريا بتوغل عسكري جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، انتهاكاته لسيادة سوريا بعملية توغل جديدة في ريف محافظة القنيطرة الواقعة جنوب غربي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، أن قوة إسرائيلية تضم 11 عربة عسكرية و4 دبابات توغلت في قرى العجرف والمشيرفة وأم باطنة بالقنيطرة.

وأضاف أن القوة الإسرائيلية انسحبت لاحقا بعد عملية تفتيش غير قانونية في بعض المنازل بالقرى المذكورة.

وبعد الإطاحة بنظام حزب البعث، شنت إسرائيل هجمات على مناطق واسعة من سوريا، في الوقت نفسه أقامت قواعد ونقاط عسكرية في القنيطرة، وأجرت دوريات داخل وخارج خط خفض التصعيد لعام 1974.

وسبق أن أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 1000 غارة جوية وأكثر من 400 توغل منذ الإطاحة بنظام البعث في 8 ديسمبر 2024.