ترامب: ليس أمام نتنياهو سوى قبول أي اتفاق نتوصل إليه مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، مشددًا على أن قرار إدارة المفاوضات مع طهران يعود إلى واشنطن.



وأضاف ترامب، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن نتنياهو "لن يكون أمامه أي خيار"، متابعًا: "أنا من يتخذ القرارات.. هو لا يتخذها".



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يعتزم مطالبة نتنياهو بعدم الرد على الهجمات الإيرانية، مؤكدًا أن الضربات الصاروخية الأخيرة لن تؤثر على رغبته في استكمال المفاوضات الجارية مع طهران.



وأكد ترامب أن الهجوم الإيراني "لن يكون له أي تأثير على الاتفاق"، موضحًا أن المفاوضات لا تزال مستمرة، لكنه امتنع عن الجزم بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي.



وفيما يتعلق بإمكانية فشل المفاوضات، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة قد تدرس خيارات أخرى، من بينها مواصلة الضغوط والعقوبات على إيران، أو اللجوء إلى تحركات عسكرية إذا اقتضت الضرورة.