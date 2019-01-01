مدرب الجزائر يراقب مالي وكوت ديفوار في ستاد السويس

تواجد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في مدرجات ستاد السويس، لمتابعة مباراة مالي وكوت ديفوار التي تجمع بينهام في دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية.

وقرر بلماضي متابعة مباراة مالي وكوت ديفوار، للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريقين حيث سيلتقي أحدهما في لقاء الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الإفريقية.

كان المنتخب الجزائري تخطى عقبة غينيا بثلاثة أهداف دون رد في لقاء دور الستة عشر الذي أقيم أمس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ويستعد لمواجهة الفائز من مواجهة كوت ديفوار ومالي الدور ربع النهائي