تركيا تعلن تحييد 7 من مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوبي البلاد وشمالي العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين، تحييد 7 من مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوبي البلاد وشمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن وزارة الداخلية أنه جرى تحييد 3 مسلحين في ولاية هكاري جنوب شرق البلاد، بعدما شنت قوات الدرك حملة ضد المسلحين في ريف قضاء تشوكورجا. ولا تزال الحملة جارية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم تحييد أربعة من مسلحي المنظمة في غارات جوية على مناطق شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأن الغارات الجوية على منطقتي زاب وغارا تأتي بالتزامن مع العملية الجارية في منطقة هاكورك.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.