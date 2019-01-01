علق الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف للاشيء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "أنا مبشكرش في نفسي، لكن اللي يمسك منتخب مصر لازم يتعب ولازم يشتغل ولازم يروح ويدور، لكن إحنا معندناش منتخب".



وتابع: "حتى تريزيجيه وصلاح مأدوش اللي عليهم، والكلام كله عليهم، طيب بقية اللاعيبة تعمل إيه؟ أنا مش عايز أتكلم أحسن يقولوا ده بيغير من صلاح ولا حاجة، لازم الكل يتعامل بسواسية زي بعض، متميزش حد عن حد".



وأوضح أن مسألة التمييز بين اللاعبين في منتخب مصر تعد المشكلة الأساسية، معقبًا: "أنت ضامن اللاعيب اللي بتميز عليه ده يعمل إيه في الملعب؟ هي دي المشكلة الحقيقية للمنتخب، اتكلموا عن صلاح وتريزيجيه زي ما أنتوا عايزين، لكن متنسوش التانيين، لازم يبقى فيه عدل في كل حاجة، ده ربنا عادل".

وودع المنتخب المصري، بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، مساء أمس السبت، في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.