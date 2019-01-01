أبدى الفنان صلاح عبد الله، استيائه من خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: «كانت ليلة بايخة وسخيفة، كنا في حالة ترقب غير طبيعية من قبل مباراة جنوب إفريقيا بأيام طويلة آملين أن اللاعبين يفاجئونا بأداء مختلف عن المباريات الثلاث الماضية اللي كانوا بايخين برضو».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن منظر الاستاد يومها كان رائعًا والجماهير شجعت بحماسة كبيرة لكن اللاعبين لم يبذلوا الجهد المتوقع منهم، معقبًا: «كان نفسي أقولهم إنهم عملوا اللي عليهم بس هم معملوش كده».

وتابع أنه مهما حدث لابد أن يستمر نجاح مصر في تنظيم البطولة الذي بدأ ليلة الافتتاح ويجب تقديم كل الدعم لمواصلته حتى الختام، مستطردًا أن اللجنة المنظمة يجب أن تلعب دورًا في تشجيع الجماهير المصرية حضور المباريات المتبقية من خلال تيسير الإجراءات وتخفيض أسعار التذاكر.

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.