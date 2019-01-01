أوكرانيا تستضيف قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في إطار تعزيز العلاقات مع الغرب

من المقرر أن يستضيف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة تجمع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في كييف اليوم الاثنين، في ظل جهود لتعزيز علاقات بلاده بالغرب.

ويشار إلى أن أول زيارة خارجية قام بها زيلينسكي الشهر الماضي كانت لبروكسل، في خطوة تظهر التضامن مع الاتحاد الأوروبي.

واصلت قيادة الاتحاد الأوروبي دعمهت لأوكرانيا على مدار أكثر من خمسة أعوام، وذلك في الوقت الذي يخوض فيه جيش أوكرانيا حربا ضد الانفصالين المدعومين من روسيا في منطقتين بأقصى شرق أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال زيارته مع زيلينسكي لمنطقة لوهانسك التي تمزقها الحرب" المأساة في شرق أوكرانيا مستمرة، وتخلف عواقب إنسانية كارثية بالنسبة للسكان المحليين المحاصرين بسبب حرب روسيا".

ويذكر أن نحو 13 ألف شخص قتلوا في الصراع، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. وكان الصراع قد اندلع مطلع 2014 عقب أن أطاحت أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا في تحرك سياسي نحو الغرب.

ونفت روسيا أي تورط مباشر لها في الصراع، وقدمت نفسها كوسيط فقط. وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد تحدث للمتمردين خلال مباحثات سلام دولية.