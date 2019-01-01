دراسة حديثة: السير حافي القدمين صحي أكثر من استخدام الأحذية

أكدت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature، أن السير دون ارتداء حذاء يساعد في تطوير القدم وتوفير الراحة لها أثناء المشي؛ وهو بشكل عام صحي أكثر من المشي بالأحذية التي لا تساعد القدم على أخذ صدمات من الأرض تساهم في راحة المفاصل.

وأوضح الباحثون المشاركون في الدراسة من ألمانيا والولايات المتحدة وإفريقيا، أن النتائج أثبتت أن المشي دون حذاء ساعد قدم الإنسان على التطور على مر التاريخ، قبل انتشار الأحذية، مؤكدين أن سير الإنسان حافي القدم حقق فوائد صحية طويلة الأمد.

وقال دانيل ليبرمان، أستاذ البيولوجيا التطورية البشرية في جامعة هارفارد، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إن الإنسان قضي سنوات يسير حافي القدمين، وهذا ما جعلها أقوى وتتحمل أكثر؛ حيث أن وجود البشر على الأرض حدث منذ 200000 عام، فيما ظهرت الأحذية منذ 8000 عام فقط، أما الأحذية المبطنة فلم تظهر إلا منذ 300 عام.

وأوضح أن سير الشخص حافي القدمين يساعد في التوازن وتقوية العضلات، وخلق روابط عصبية قوية بين الدماغ والقدمين.

وقال توماس ميلاني، أستاذ الحركة البشرية في إحدى جامعات ألمانيا، إن السير على الأرض دون حذاء خاصةً التي تحتوي على عشب يساعد في تقوية مفاصل الجسم والحفاظ على صحة الركبتين.

ونصح ميلاني، أصحاب مرضي السكر بعدم السير دون حذاء على الرغم من الفوائد التي سيحصلون عليها؛ لأن التأم الجروح لديهم أصعب في حالة حدوثها، لكن يمكنهم التغلب على ذلك بارتداء أحذية رقيقة ستمنحهم جزء من فوائد السير بقدم حافية.