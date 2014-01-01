الرئيس الأوكراني يعرب عن رغبته في لقاء بوتين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلادمير بوتين، للقاء لإجراء مباحثات سلام في منسك.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو موجه لبوتين نشره على قناته على موقع اليوتيوب لمقاطع الفيديو اليوم الاثنين، قبل فترة قصيرة من استضافته قادة الاتحاد الأوروبي في كييف: "الآن أريد أن أوجه حديثي لرئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين": مضيفًا: "نحن في حاجة للحديث؟ لنتحدث".

واقترح زيلينسكي حضور قادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبيلاروس مباحثات السلام، التي قال يمكن أن تستضيفها مينسك.

ويشار إلى أن جيش أوكرانيا يخوض معركة ضد انفصاليين مدعومين من روسيا في منطقتين بأقصى شرق أوكرانيا منذ خمسة أعوام. وقد وضع زيلينسكي، الذي نُصب رئيسا لأوكرانيا منذ شهرين، التوصل لحل للصراع كأولوية أساسية له.

ويذكر أن نحو 13 ألف شخص قتلوا في الصراع، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. وكان الصراع قد اندلع مطلع 2014 عقب أن أطاحت أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا في تحرك سياسي نحو الغرب.

ونفت روسيا أي تورط مباشر لها في الصراع، وقدمت نفسها كوسيط فقط. وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين يتحدث فى وقت سابق نيابة عن المتمردين خلال مباحثات السلام الدولية.

وقال الرئيس زيلينسكي اليوم الاثنين بعد محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر: "آمل كثيرا ألا نشهد هذه الحرب في خلال فترة سنة".

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع توسك ويونكر أن أوكرانيا "تتحرك في اتجاه وقف إطلاق نار مستدام".

وأيد زيلينسكي عقوبات الغرب على روسيا، قائلا إن مثل هذه الإجراءات يجب أن تستمر حتى استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية. وقال: "سياسة العقوبات هي آخر أداة متحضرة لتحقيق السلام".

وقال توسك مطلع الأسبوع خلال زيارته مع زيلينسكي منطقة لوهانسك التي تمزقها الحرب "المأساة في شرق أوكرانيا مستمرة، وتخلف عواقب إنسانية كارثية بالنسبة للسكان المحليين المحاصرين بسبب حرب روسيا".

وفي سياق متصل، قال الكرملين اليوم إن روسيا سوف تدرس دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي لإجراء مباحثات سلام مع نظيره الروسي بوتين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين القول "هذه مبادرة جديدة، وبالطبع سوف يتم دراستها، ولكني لا أستطيع أن أقدم أي إجابة الآن".

وأضاف" علينا أن ندرس النتائج المأمولة من هذا اللقاء، وما هي الصيغة المقترحة لعقده".

يذكر أن مباحثات السلام التي أجريت في مينسك عام 2015 بين قادة أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا أسفرت عن التوصل لاتفاق " مينسك 2 " لوقف إطلاق النار.

وجرى انتهاك الاتفاق بصورة مستمرة من قبل الجانبين، بحسب تقديرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تراقب الصراع بصورة مستقلة.

ومن ناحية أخرى، قالت بيلاروس إنها على استعداد لاستضافة جولة جديدة من مباحثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مثلما اقترح زيلينسكي.

وقال مكتب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في بيان "بالتأكيد رئيسنا يدعم عرض فولوديمير زيلينسكي" مضيفا "لا يمكن أن تنظرا لبعضكما عبر مهداف البنادق. يجب أن تجلسا سويا وتحلا المشاكل التي تراكمت".