أعلن نادي شانجهاي شينهوا الصيني التعاقد مع ستيفان الشعراوي لاعب نادي روما الإيطالي مقابل 20 مليون يورو، ولم يحدد مدة العقد حتي الان.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الصيني عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب وعلقت عليها " شعراوي سوف يصل اليوم إلى شانجهاي مرحبا بك في شينهوا".

يذكر أن ستيفان الشعراوي قد انضم لصفوف روما قادم من صفوف ميلان موسم 2015/2016 حيث لعب مع ذئاب العاصمة 139 مباراة وسجل 40 هدفا وصنع 26 هدفاً للفريق.

Shenhua announces that El Shaarawy will arrive in Shanghai today and join the team. Welcome to Shenhua @OfficialEl92 pic.twitter.com/UirnG23NSg