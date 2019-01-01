 عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام أنورثوسيس - بوابة الشروق
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عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام أنورثوسيس

نديم ناجي
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 5:10 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 5:10 م

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة  انورسيس فاموغستا،  في ثاني وديات الفريق بمعسكر قبرص، والتي تنطلق في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة .

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة  فريق أنورثوسيس فاماغوستا :

في حراسة المرمي :عماد السيد

في خط الدفاع : حمدي النقاز – محمد عبد الغني  – محمود الشحات  – عبد الله جمعه

في خط الوسط : محمود عبد العزيز – يوسف حسن – محمد عنتر – أحمد مدبولى  – أيمن حفني

في خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح – محمود عبد المنصف – محمد عبد السلام- يوسف محمود مساك ٢٠٠٠ – بهاء مجدي – حازم إمام – كماتشو – محمد حسن – محمد ابراهيم – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – احمد سيد زيزو – حميد أحداد


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