عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام أنورثوسيس

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أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة انورسيس فاموغستا، في ثاني وديات الفريق بمعسكر قبرص، والتي تنطلق في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة .

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة فريق أنورثوسيس فاماغوستا :

في حراسة المرمي :عماد السيد

في خط الدفاع : حمدي النقاز – محمد عبد الغني – محمود الشحات – عبد الله جمعه

في خط الوسط : محمود عبد العزيز – يوسف حسن – محمد عنتر – أحمد مدبولى – أيمن حفني

في خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح – محمود عبد المنصف – محمد عبد السلام- يوسف محمود مساك ٢٠٠٠ – بهاء مجدي – حازم إمام – كماتشو – محمد حسن – محمد ابراهيم – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – احمد سيد زيزو – حميد أحداد