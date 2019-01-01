عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام أنورثوسيس

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة انورسيس فاموغستا، في ثاني وديات الفريق بمعسكر قبرص، والتي تنطلق في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة .
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة فريق أنورثوسيس فاماغوستا :
في حراسة المرمي :عماد السيد
في خط الدفاع : حمدي النقاز – محمد عبد الغني – محمود الشحات – عبد الله جمعه
في خط الوسط : محمود عبد العزيز – يوسف حسن – محمد عنتر – أحمد مدبولى – أيمن حفني
في خط الهجوم : عمر السعيد
ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح – محمود عبد المنصف – محمد عبد السلام- يوسف محمود مساك ٢٠٠٠ – بهاء مجدي – حازم إمام – كماتشو – محمد حسن – محمد ابراهيم – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – احمد سيد زيزو – حميد أحداد