تعرف على الأجندة المتوقعة لأخبار اليوم الأربعاء

القاهرة.. يعقد صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية مؤتمرا صحفيا إقليميا افتراضيا للحديث عن تقرير حالة سكان العالم 2020، وعنوان التقرير "ضد إرادتي... تحديا للممارسات التي تضر بالنساء والفتيات وتقوض المساواة".



القاهرة.. يعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مبادرة (دراجتك.. صحتك) خلال مؤتمر صحفى يعقده بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، حيث ستتم إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد.



الخرطوم .. يقدم فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان برئاسة الدكتور ضيو مطوك، مسودة مقترحات حول القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها، في الجلسة المقررة اليوم بين أطراف المفاوضات في الخرطوم.

برلين.. تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بروكسل، حيث تعقد جلسات ومباحثات تتركز جميعها على الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، وتجري مباحثات مع رئيس مجلس نواب البرلمان الأوروبي ، كما ستعقد لقاءً ثنائياً مع تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.



الخرطوم.. تبدأ ولاية الخرطوم في العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة، شريطة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية اللازمة للتعامل مع فيروس "كورونا المستجد".