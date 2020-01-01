الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أناس يضعةن كمامات في محطة قطارات في شنغهاي في الصين. تصوير: ألي سونغ - رويترز.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الثلاثاء، هبوطا من ثماني حالات في يوم الاثنين.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة. ولم تسجل البلاد أيضا أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضا ست إصابات جديدة دون أعراض، انخفاضا من 15 حالة في يوم الاثنين.

وحتى يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83572 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.