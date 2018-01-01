قال مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، إن سد النهضة الإثيوبي يمثل مسألة أهمية بالغة بلادها، مؤكدة أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للدفع نحو حل الأزمة.



وأضافت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن المنعقدة مساء الخميس بطلب مصري سوداني، أن بلادها تقدر دور الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة، مؤكدة مواصلة التعاون مع الاتحاد من أجل إيجاد حل وعادل ترتضيه كل الأطراف.



وأشارت إلى أن السودان يقر بحق إثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل، وأنه دعم إنشاء السد وأن فوائده لا تقتصر على إثيوبيا لكن شريطة تشغيله بموجب اتفاق قانوني وملزم بين الدول الثلاث وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه دون إلحاق ضرر بدول المصب ويحفظ أسس حقوق الإنسان كما يعزز أعراف حسن الجوار بين الدول.



ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الجاري.