 ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا بأقل من التوقعات - بوابة الشروق
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ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا بأقل من التوقعات

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 يوليه 2022 - 9:41 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يوليه 2022 - 9:41 م

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، نمو مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن المخزون ارتفع بنسبة 8ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر2% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وتوقع المحللون ارتفاع المخزون خلال مايو بنسبة 2% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر2% خلال الشهر السابق وفق البيانات الأولية.

وذكرت وزارة التجارة أن مخزون السلع المعمرة وغير المعمرة ارتفع بنسبة 8ر1% خلال مايو الماضي.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بنسبة 5ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال أبريل الماضي.

وزادت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة كبير لتعوض التراجع في مبيعات السلع المعمرة بنسبة 7ر0%.

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