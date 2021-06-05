ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا بأقل من التوقعات

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، نمو مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بأقل من التوقعات.
وذكرت الوزارة أن المخزون ارتفع بنسبة 8ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر2% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وتوقع المحللون ارتفاع المخزون خلال مايو بنسبة 2% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر2% خلال الشهر السابق وفق البيانات الأولية.
وذكرت وزارة التجارة أن مخزون السلع المعمرة وغير المعمرة ارتفع بنسبة 8ر1% خلال مايو الماضي.
كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بنسبة 5ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال أبريل الماضي.
وزادت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة كبير لتعوض التراجع في مبيعات السلع المعمرة بنسبة 7ر0%.