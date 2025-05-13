أسامة نبيه: تذكرة مونديال الشباب بداية وسنحارب من أجل الوصول لنهائي أفريقيا

أعرب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم عن الروح القتالية العالية والأداء الرجولى والثبات فى الشخصية وغيرها من الصفات الارادية التي تحلى بها اللاعبون فى مواجهة غانا العنيد فى اللقاء الماراثوني الذى تسيده احفاد الفراعنة غالبية فترات الوقت الاصلي والاضافي ونجحوا فى حسمه بركلات الترجيح من نقطة الجزاء وحجزوا مقعدهم فى مونديال تشيلي القادم.

وقال أسامة نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "لحظات عصيبة بأشكال مختلفة واجهناها قبل المباراة بداية من الجولة الثانية التي خسرناها أمام سيراليون والأمر كان يلزم وجود أبطال.. وبالفعل أثبت لاعبونا أنهم رجال بدرجة محاربون وأكدوا للجميع أنهم الأفضل والأجدر والأحق بتذكرة المونديال".

أضاف نبيه: "ممتن جدًا للاعبين الأبطال الذين شرفوا بلدهم وكل الشكر والتحية لكل من يساندنا بداية من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وكل أعضاء مجلس الإدارة وأحمد مجاهد المنسق العام للبطولة وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.. وتحية خاصة لجمهور مصر العظيم".

أكد نبيه أن تحقيق تذكرة المونديال هي الجزء الأول من أحلامنا التي سندافع عنها بقوة مهما كانت العقبات وسنبذل قصارى جهدنا في لقاء المغرب الشقيق والذى يمتلك منتخبا كبيرا ومنظما وإن شاء الله تكون بوابة المغرب هي طريقنا نحو نهائي البطولة التي سنحارب من أجل إحراز لقبها«.

وأتم: "المشوار أصبح قصيرا ولكنه أكثر صعوبة وثقتي كبيرة في محاربينا الأبطال وقدرتهم على عبور الصعاب من أجل الوصول إلى المجد".