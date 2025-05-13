أرامكو السعودية تعزز وجودها في أمريكا باستثمارات جديدة بأكثر من 3 مليارات دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستستثمر 4ر3 مليارات دولار لتوسعة مصفاتها في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس التزام "أرامكو" بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة المتكاملة.

وأكد الناصر خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض اليوم الثلاثاء أن "أرامكو" ستوقع اليوم اتفاقية مع شركة "سيمبرا" الأمريكية لتوريد 2ر6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي.

وشدد على أن الولايات المتحدة تمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لـ"أرامكو"، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتنوعة مع شركاء أمريكيين خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية "أرامكو" طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.

ووقع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في العاصمة الرياض وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تشمل مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.

وشهدت الزيارة الرسمية التي يقوم بها ترامب إلى الرياض، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتعزيز أمن الإمدادات وتطوير التقنيات المستدامة، إضافة إلى اتفاقية تنفيذية للتعاون في مجال الفضاء، تشمل برامج مشتركة في البحث والتطوير واستكشاف الفضاء.

كما تم توقيع تعديل على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، بهدف تحديث أطر التعاون وزيادة كفاءة الربط الجوي. ووقعت المملكة وأمريكا عدة مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات الدفاع، الأمن السيبراني، والابتكار.

وفي قطاع التعدين والموارد المعدنية، تم توقيع مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات ونقل المعرفة، إلى جانب توقيع مذكرة لتطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية، بما يعزز من قدراتها الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية.

كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والبحوث الطبية، تهدف إلى دعم الابتكار وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الدوائية والتقنيات الصحية الحديثة.