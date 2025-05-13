مجدي أبو المجد: مشاركة منتخب الشباب بالبطولة العربية لليد كلها فوائد وخير إعداد للمونديال

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أبدى مجدي أبو المجد مدرب منتخب مصر للشباب لكرة اليد سعادته بالمستوى الذي قدمه الفراعنة خلال المشاركة بالبطولة العربية التي أقيمت مؤخرا بالكويت والتي حصل المنتخب على المركز الرابع بها .

وقال أبو المجد أن منتخب الشباب استفاد كثيرا من المشاركة بالبطولة العربية موجها الشكر إلى الاتحاد العربي لموافقته على المشاركة بمنتخب الشباب رغم أن البطولة للكبار.

وأضاف أن مشاركة منتخب الشباب بالبطولة العربية الأخيرة لها فوائد كثيرة على رأسها تحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها الشهر المقبل ببولندا بجانب إنها كانت فرصة كبيرة لتحقيق احتكاكات قوية مع مدارس مختلفة خاصة وأن المنتخب واجه منتخبات قوية مثل قطر والبحرين .

وأوضح أبو المجد أن منتخب الشباب حصل على إشادات كبيرة من جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة مؤكدا سعادته بما قدمه اللاعبون طوال مباريات البطولة .

واختتم أن منتخب الشباب مقبل على مرحلة مهمة للغاية وهي الإعداد الأخير لخوض بطولة العالم ببولندا مشيرا إلى أن البطولة ستكون صعبة للغاية وتحتاج إلى تضافر الجهود والتركيز الكامل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة .