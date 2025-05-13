وزير الاقتصاد الفلسطيني: صامدون بدعم الأشقاء العرب وكل القوى الحرة في العالم

قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور إن الشعب الفلسطيني في غزة الجريحة والضفة الغربية يتطلع إلى قمة بغداد ونتائجها، ويترقب بحرص شديد ما سيسفر عنه هذا المؤتمر العربي المهم من أجل أن يُبلسم جراحه في هذه المرحلة الصعبة للغاية، التي يمر بها ويتعرض خلالها لأبشع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة.

وناشد العامور في تصريح لـ"الشروق" على هامش مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية، جميع العرب أن يكونوا جميعا على قدر المسئولية إزاء القضية الفلسطينية المستهدفة بكافة جوانبها من قبل إسرائيل.

وأكد العامور أن حرص فلسطين على الحضور بين الأشقاء العرب في قمة بغداد، يأتي من منطلق أن تكون على تماس مع أبناء عروبتنا، وشدد قائلا: "نحن صامدون بدعم الأشقاء العرب ودعم كل القوى الحرة في العالم"، مطالبا المجتمع الدولي أن يقول كلمته لإيقاف هذه الحرب المجنونة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعرب وزير الاقتصاد الفلسطيني عن تطلعه أن تخرج القمة التنموية بإجراءات اقتصادية عملية من شأنها الاسهام في الإعمار والإيواء وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأولوية في الوقت الراهن أن تتم ترجمة المخرجات بشكل عملي ليشعر بها المواطن الفلسطيني بشكل عاجل.

وتابع الوزير الفلسطيني: "نحن في القرن الحادي والعشرين ليس هناك شعب سوى الشعب الفلسطيني، الذي لايزال يعاني ويلات الاحتلال، فالشعب الفلسطيني اليوم مشردا سواء في الخيام أو الشوارع أو العراء، لذلك نأمل أن تخرج القمة العربية والتنموية بخطة عربية شاملة لتعزيز بقاء شعبنا على أرضه من خلال التوصل لأفق سياسي، يساهم في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مشيرا إلى تدهور الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، معربا عن تطلعه أن تمثل مخرجات القمة العربية والتنموية فرصة حقيقية لتعزيز شبكة أمان لتعزيز صمود الحكومة الفلسطينية.