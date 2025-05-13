الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن كرتون في السلام

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، في إخماد حريق نشب داخل مخزن كرتون فى شارع الترولى بمدينة السلام.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مخزن كرتون بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطواريء.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع اى إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



