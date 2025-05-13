أسير فلسطيني يروي تفاصيل الإهمال الشديد داخل السجون الإسرائيلية: جوع شديد وقلة نظام وإهمال طبي متعمد

روى المعتقل الفلسطيني بلال عجارمة، 44 عاما، تفاصيل مؤلمة لمعاناة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية جراء الإهمال الطبي والجوع الشديد الذي يواجهونه بشكل مشدد ومتصاعد منذ 7 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك في تقرير نشرته هيئة شئون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعنوان "في شهادة مروعة للأسير عجارمة.. رائحة الموت تخيم على أسرانا داخل سجون الإجرام الإسرائيلي".

وأفاد التقرير بأن عجارمة من بلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة والمعتقل منذ سبتمبر 2023 تحدث بشهادة مروعة لمحامية الهيئة خلال زيارته في سجن "جانوت".

ويقول عجارمة، وفق التقرير: "قضيت عشرات السنين في السجون ومر علينا أمراض عديدة منها الجرب"، وأضاف: "أصبت قبل نحو سنة بالجرب كانت إصابة صعبة وقوية، الدمامل داخل ركبتي سببت لي انتفاخا كبيرا وألما شديدا لا يطاق وسط إهمال طبي متعمد من إدارة السجن".

وتابع: "رفيقي في المرض الأسير حسام شاهين كان يعصر الدمامل يوميا فيخرج منها القيح فتملأ 3 كؤوس يوميا نتيجة الالتهاب الشديد".

وأوضح أنه قضى 4 شهور كاملة من الألم جراء هذا المرض أمام مرأى السجانين الذين لم يبدوا أي حراك أو مساعدة ولو بقرص دواء مسكن، وأشار إلى أن وزنه نقص آنذاك من 160 كيلوجراما إلى 60 كيلوجراما.

-قلة النظافة

وعن ظروف السجن، قال عجارمة وفق التقرير، إن الأسير الفلسطيني يبقى "قرابة السنة الكاملة وأكثر بذات الملابس وبغيار داخلي واحد يملكه داخل السجن يرتديه دائما".

وتابع: "لا وجود لمواد التنظيف لغسل الملابس، وإن غسله بالماء يضطر للبقاء في فراشه حتى يجف ليعاود ارتدائه".

ولفت إلى أن الأسرى يتعرضون لإهانة بشكل يومي أمر لا يمكن استيعابه.

-جوع شديد

كما يعيش الأسرى داخل السجون بحالة من الجوع الشديد المترافق مع قلة النظافة والإهمال الطبي المتعمد الأمر الذي أثر على مناعة أجسادهم، وفق التقرير.

وقال: "الأسير يعيش بأمعاء خاوية وجسد أهلكته الأمراض التي ظهرت وتطورت وزادت حدتها داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي بعد حرب الإبادة، بسبب الجوع الشديد وقلة النظافة والإهمال الطبي المتعمد".

وأوضح أن أجساد الأسرى داخل السجون باتت غير قادرة على "مقاومة أي مرض، بل وجدت الأمراض في أجسادهم بيئة مناسبة للاستفحال"، وفق ما جاء في التقرير.

وذكر أن كل 12 أسيرا يتناولون علبة لبن صغيرة جدا، ليبقوا يتضورون جوعا طيلة اليوم، فيما يضطرون لتناول طعام فاسد غير صالح للاستهلاك البشري من شدة الجوع.

وسبق وأكدت مؤسسات حقوقية أن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون لتعذيب شديد وسياسة تنكيل وتجويع وتعطيش متعمد ومتصاعد منذ 7 أكتوبر 2023.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 9 آلاف و900 فلسطيني، بينهم قرابة 400 طفل و29 أسيرة، وفق معطيات رسمية فلسطينية، لا تشمل آلاف حالات "الإخفاء القسري" لمعتقلين من قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.