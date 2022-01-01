تقارير ألمانية: نواب يدعون إلى إعادة جزئية لانتخابات برلين

أوصى نواب ألمان في لجنة تجري تحقيقا في انتخابات برلين التي جرت العام الماضي، بضرورة إعادة الانتخابات في بعض مراكز الاقتراع بالعاصمة الألمانية، حسبما أفادت تقارير اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته مجلة شبيجل وصحيفة تاجسشبيجل، قال أعضاء في اللجنة، التي تجري تقييما لمظاهر الإخفاق في انتخابات البرلمان الألماني (بوندستاج) في برلين إنه يجب إعادة التصويت في نحو 400 من حوالي 2300 مركز اقتراع.

كان الناخبون في برلين أدلوا بأصواتهم في أيلول/ سبتمبر الماضي لاختيار مرشحين للبرلمان الاتحادي، وأيضا لبرلمان الولاية والمجالس المحلية، فضلا عن التصويت في استفتاء بشأن صفقة شركة إسكان كبيرة.

وشكل ذلك مهمة لوجيستية معقدة للمسؤولين، وبات الأمر أكثر صعوبة لوجود أوراق اقتراع غير صحيحة أو مفقودة، فضلا عن الإغلاق المؤقت لمراكز اقتراع والانتظار في بعض الأحيان لساعات من أجل التصويت، ضمن مظاهر خلل وفوضى أخرى.