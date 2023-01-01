كييف تعلن عن اتفاق مع تركيا بشأن إنتاج طائرات درون في أوكرانيا

أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، عن توقيع كييف وأنقرة مذكرة بشأن تطوير إنتاج الطائرات بدون طيار "درون" في أوكرانيا.

وكتب كاميشين على قناته في "تلجرام" أن "مذكرة قد وقعت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بشأن تطوير إنتاج الطائرات درون في أوكرانيا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووصل زيلينسكي إلى تركيا يوم الجمعة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وورد في وقت سابق، أن شركة "بايكار" ("باي كار") تتوقع بدء إنتاج الطائرات الدرون المقاتلة Bayraktar TB2 وBayraktar Akinci في أوكرانيا في عام 2025.

وقال السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنار، في أغسطس 2022، إن شركة "باي كار" التركية ستبني مصنعا لإنتاج طائرات درون من طراز "باي كار"في أوكرانيا، حيث اشترت قطعة أرضية لهذا الغرض في منطقة كييف.

ووفق الشركة، فإن المساحة الإجمالية لمركز "بايكار" في أوكرانيا ستفوق 30 ألف متر مربع، فيما سيكون عدد المهندسين والفنيين الأوكرانيين أكثر من 300.