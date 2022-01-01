الجيش السوداني: العمليات ضد متمردي الدعم السريع مستمرة وفق المخطط

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، أن العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، في تصريحات صحفية، إن القوات المسلحة تواصل عمليات التمشيط ضد المتمردين في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

وأضاف عبد الله، أن المليشيا المتمردة مستمرة في وجودها بالمناطق السكنية، وتمارس الجبايات على المواطنين الذين يخرجون من العاصمة عبر المعابر كما تطرد المواطنين من منازلهم في بعض المناطق مثل حي شمبات بالخرطوم بحري.

وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفًة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.