جمال علام يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة المغرب

وجه جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، رسالة إلى لاعبي المنتخب الأوليمبي قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره المصري، مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال جمال علام للاعبي المنتخب الوطني، مساء الجمعة: «لقد صنعتم حالة في الشارع المصري، وأسعدتم الجمهور ببلوغكم الأولمبياد وصعودكم للنهائي، والآن حان وقت الفرحة الكبيرة، وهي إحراز الكأس، أنه يومكم بإذن الله، والشارع المصري كله في انتظار اكتمال الفرحة، ثقتنا فيكم بلا حدود».

وتابع: «أريدكم أن تلعبوا بهدوء ودون عصبية فقط، التزموا بروح المصريين الأصيلة التي تظهر في مثل هذه المناسبات الكبرى، لا يثيركم حكم ولا يستفزكم جمهور، لا تشتتوا أنفسكم، ركزوا في اللقاء ، نحن نحترم الأشقاء المغاربة ولكنني أراكم اقتربتم بقوة من حلم التتويج ، وثقتي فيكم بلا حدود، لأنكم أثبتم أنكم جيل يسير على خطى الكبار».