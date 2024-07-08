أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 552 ألفا و190 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 552 ألفا و190 جنديا، بينهم 1200 جندي لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8171 دبابة، منها 16 دبابة أمس الأحد، و15685 مركبة قتالية مدرعة و14966 نظام مدفعية و1115 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و880 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشارت إلى تدمير 361 طائرة، و326 مروحية، و11893 طائرة مسيرة، و2353 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و20150 من المركبات وخزانات الوقود، و2503 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.