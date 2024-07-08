وزير الخارجية: حريصون على العمل بشكل وثيق مع أونروا لأداء مهمتها السامية

توجه الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، بخالص العزاء إلى مفوض عام وكالة «أونروا» فيليب لازاريني، في شهداء الوكالة الذين ضحوا بأرواحهم؛ من أجل إغاثة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع مفوض عام أونروا، صباح الاثنين، أن «أونروا تُعد أحد أهم وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في المجال الإنساني، خاصة على ضوء ما تشهده الأراضي المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

ولفت إلى أن «دور أونروا لا يقتصر على قطاع غزة، وإنما يمتد ليشمل رعاية شئون اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها».

وذكر أن «الوكالة الأممية لها ولاية إنسانية وتاريخ طويل وإسهام فعلي على الأرض»، قائلًا إنها «جزء لا يتجزأ من حق اللاجئين الفلسطينيين على المجتمع الدولي».

وأكد الحرص على العمل بشكل وثيق مع أونروا لأداء مهمتها السامية، موضحا أن الحملة التي يتم تنظيمها لزعزعة مصداقية الوكالة ليست بجديدة.