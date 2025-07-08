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أعلنت شركة مياه البحر الأحمر استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بجميع مراكز خدمة العملاء بكل فروع الشركة يوميًا حتى العاشرة مساءً؛ لحين انتظام الخدمة بشبكات الاتصال، حيث يتم تقديم خدمات شحن كروت عدادات المياه (مسبق الدفع)، كما يتم تقديم خدمة بونات سيارات المياه للعملاء بمركز خدمه العملاء الرئيس بمنطقة الكوثر.

من جانبه أكد المهندس أحمد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها للتيسير علي المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات لعملاء الشركة؛ نظرا لتوقف خدمات الدفع الإلكتروني ببعض المناطق بالمحافظة.

فيما أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، عن تخصيص ارقام هواتف محموله للتواصل مع جميع فروع وقطاعات الشركة لسرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين، والتعامل معها على الفور لحين انتظام خدمات الاتصالات بالخطوط الأرضية.

كما يتم التواصل مع مركز السيطرة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن للتعامل الفوري مع جميع البلاغات الواردة للشركة، وكذلك جروبات الواتس آب الخاصة بجميع القطاعات والفروع.