الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدين قمع طالبان للنساء ويطالب بالقضاء على الإرهاب في أفغانستان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الإثنين، قرارا يدعو حكام حركة طالبان في أفغانستان إلى التراجع عن قمعهم المتزايد للنساء والفتيات، والقضاء على جميع المنظمات الإرهابية، وذلك رغم اعتراضات الولايات المتحدة.

ويؤكد القرار، الذي يتألف من 11 صفحة، على "أهمية خلق فرص للتعافي الاقتصادي والتنمية والازدهار في أفغانستان"، كما يحث المانحين على معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ورغم أن القرار غير ملزم قانونيا، إلا أنه يُعتبر انعكاسا للرأي العام الدولي. وصوتت لصالحه 116 دولة، بينما عارضته دولتان فقط، الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل، وامتنع 12 بلدا عن التصويت، من بينها روسيا والصين والهند وإيران.

ومنذ عودتها إلى الحكم في أفغانستان عام 2021، فرضت حركة طالبان إجراءات صارمة، شملت حظر النساء من دخول الأماكن العامة، ومنع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس. وفي الأسبوع الماضي، أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسميا بحكومة طالبان.

وقالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة، أنتيه ليندرتسه، التي قدمت بلادها مشروع القرار، إن ألمانيا والعديد من الدول الأخرى لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، خصوصا ما وصفته بـ"الإلغاء شبه الكامل" لحقوق النساء والفتيات من قبل طالبان.

وأضافت أن الرسالة الأساسية من القرار هي التأكيد على عدم نسيان الأمهات الأفغانيات اللواتي يحتضن أطفالا مرضى أو يعانين من سوء التغذية، أو اللواتي ينعين ضحايا الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى ملايين النساء والفتيات المحاصرات في منازلهن.