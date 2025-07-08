 هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 4:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 4:08 ص

تحدث هشام يكن نجم الزمالك السابق عن تولي عيد الناصر محمد منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو»، على قناة اون: «أنا مع نادي الزمالك في أي قرار يتم اتخاذه ولكن قرار تعيين عبد الناصر محمد في هذا المنصب مش صح».

وتابع: «منصب مدير الكرة هو الاصعب في الزمالك، وهو الصندوق الأسود داخل النادي ، فلابد ان يكون في هذا المنصب ابن من أبناء الزمالك».

وواصل: «لا أعلم إذا كان عبد الناصر محمد وجون ادوارد زملكاوية أح لا والزمالك ملئ بأبنائه القادرين على التواجد في هذا المنصب».


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