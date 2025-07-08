هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك

تحدث هشام يكن نجم الزمالك السابق عن تولي عيد الناصر محمد منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو»، على قناة اون: «أنا مع نادي الزمالك في أي قرار يتم اتخاذه ولكن قرار تعيين عبد الناصر محمد في هذا المنصب مش صح».

وتابع: «منصب مدير الكرة هو الاصعب في الزمالك، وهو الصندوق الأسود داخل النادي ، فلابد ان يكون في هذا المنصب ابن من أبناء الزمالك».

وواصل: «لا أعلم إذا كان عبد الناصر محمد وجون ادوارد زملكاوية أح لا والزمالك ملئ بأبنائه القادرين على التواجد في هذا المنصب».