رأى المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية راي ماكغفرن أن أوكرانيا تتجه نحو الانهيار مؤكدا أن منحها آمالا زائفة بالانتصار هو أسوأ ما يمكن القيام به في الوقت الراهن.



وقال ماكغوفرن في مقابلة عبر موقع "يوتيوب": "الأوكرانيون كانوا محبطين للغاية من نتائج قمة الناتو، والآن لديهم سبب آخر للإحباط، وهو نوع من الحظر أو التعليق الجزئي لإمدادات الأسلحة الأمريكية".



وأضاف: أ"وكرانيا تغرق، وأسوأ ما يمكن أن نقوم به حاليا هو أن نغذي لديهم أوهام النصر مجددا".

واعتبر الخبير الأمريكي أن الوقت قد حان لوضع حد للنزاع، مشيرا إلى أن "الظروف الحالية باتت مناسبة تماما للشروع بمفاوضات جدية".

وتابع: "من الواضح أن روسيا تريد التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق موثوق يضمن عدم تكرار ما حدث في أوكرانيا خلال السنوات العشر أو حتى الخمس المقبلة.. وهذه أخبار جيدة للغاية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق استعداد موسكو لجولة ثالثة من المفاوضات مع كييف، مؤكدا انفتاح روسيا على الحوار.

كما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في الأول من يوليو، بأن العمل جار حاليا لتحديد مواعيد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو لا تسعى إلى إطالة أمد العملية التفاوضية.