الكرملين: تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيؤدي لإطالة أمد الحرب

حذّر الكرملين، اليوم الثلاثاء، من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لن يؤدّي سوى إلى إطالة أمد الحرب، غداة تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال "مزيد من الأسلحة" إلى كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح بالطبع أن تدابير كهذه قد لا تتماشى مع مساعي التوصّل إلى تسوية سلمية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف أن الأمر سيستغرق وقتا لمعرفة الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أو سترسلها إليها.

كما انتقد بيسكوف الدول الأوروبية بسبب "مساهمتها على نحو فاعل في استمرار الأعمال العدائية" بالأسلحة المقدّمة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات بإرسال أسلحة إضافية، وصفتها بأنها "دفاعية"، إلى أوكرانيا، في وقت تتصاعد فيه المواجهات العسكرية وتتعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأوضح البنتاجون، خلال بيان، أن قرار ترامب جاء "لضمان قدرة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم، بينما نعمل على ضمان سلام دائم ووقف أعمال القتل"، وفقا لما نقلته شبكة الشرق السعودية.