تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا، معتدلًا ليلًا، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة المحسوسة 35، والصغرى 22 درجة.

ويبلغ ارتفاع موج البحر المتوسط ما بين متر إلى 1.5 متر، ويوصف بالحالة "خفيف إلى معتدل"، فيما تهب الرياح شمالية غربية بسرعة تُقدّر بنحو 32 كيلومترًا في الساعة، تكون نشطة أحيانًا.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تبلغ نسبة الرطوبة العظمى اليوم 93%، والصغرى 55%، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وكانت الهيئة قد أوضحت في بيان رسمي اليوم، أن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، وحارة رطبة على السواحل الشمالية.

وسجلت القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى قدرها 37 درجة مئوية، بينما بلغت في جنوب الصعيد 43 درجة، أما درجة الحرارة "الآن" في الظل بالقاهرة الكبرى فتُسجل 27 درجة مئوية.