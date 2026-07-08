إندونيسيا والهند تعززان العلاقات الدفاعية بصفقة صواريخ براهموس

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خطت إندونيسيا والهند خطوة مهمة نحو تعزيز شراكتهما الدفاعية الاستراتيجية، من خلال الإعلان عن اتفاقية بالغة الأهمية لشراء صواريخ كروز "براهموس" الهندية الأسرع من الصوت، وذلك خلال زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى جاكرتا.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية الدفاعية أمس الثلاثاء في قصر ميرديكا بالعاصمة جاكرتا، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" اليوم الأربعاء.

ويمثل الحصول على صواريخ براهموس خطوة بارزة ضمن جهود إندونيسيا المستمرة منذ فترة طويلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الساحلية.

وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل قيمة العقد والجدول الزمني للتسليم، فإن هذه الاتفاقية تحول سنوات من المحادثات التمهيدية إلى اتفاق رسمي.

وفي تحرك متزامن لتحديث القدرات الجوية، أبرمت شركة "بهارات دايناميكس ليمتد" الهندية للصناعات الدفاعية المملوكة للدولة، اتفاقية تعاون مع شركة "ريبوبليكورب" الإندونيسية لشراء صواريخ جو- جو.

وجاءت اتفاقيتا الدفاع ضمن 16 وثيقة تعاون ثنائية تبادلتها الدولتان الواقعتان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال زيارة الدولة التي يقوم بها مودي.

وقال رئيس الوزراء الهندي، خلال حديثه في قصر ميرديكا، إن الاتفاقيات تجسد رؤية جيوسياسية مشتركة لتعزيز الأمن البحري بالغ الأهمية.

وشدد الرئيس برابوو أيضا على أهمية تعزيز الحوار الأمني بين إندونيسيا والهند، في خضم مواجهة البلدين تحديات أمنية إقليمية متطورة وتهديدات غير تقليدية.