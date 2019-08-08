صحف السودان تهتم بالوعود الدولية بدعمه

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الخميس بالوعود التي أطلقها أمس مبعوثون دوليون زاروا الخرطوم بتقديم الدعم للخرطوم في المرحلة المقبلة، كما أبرزت غالبية الصحف وضع واشنطن شروطا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وزار السودان أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، والمبعوث البريطاني الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان بوب فييرويذر، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم، والمدير العام لادارة شئون أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية السفير فيليب أكرمان، والتقوا قيادات المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير".

وركزت صحيفة "الصيحة"، على الشروط التي أطلقها المسؤول الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومنها التحول الديمقراطي، وتشكيل الحكومة المدنية، والاستجابة للانشغالات الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

ونوهت صحيفة "أخبار اليوم"، بما أبداه المبعوثون الدوليون من استعداد لدعم السودان، وأيضا أشارت إلى الشروط الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وقالت إن تلك الشروط "جديدة".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي قوله إن واشنطن تركز على :مساعدة الشعب السوداني" في المرحلة الانتقالية، واهتمت "الانتباهة" بالموضوعات التي أثارها المسؤول الأمريكي لرفع أسم السودان من قائمة الإرهاب.