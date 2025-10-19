في ختام الدورة 222 لليونسكو: إشادة دولية بجهود قطر في تعزيز السلام الإقليمي بالتعاون مع مصر وتركيا وأمريكا

أشاد عدد من الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بدور قطر في تعزيز السلام في المنطقة، من خلال جهودها التي حققت بالتعاون مع مصر وتركيا والولايات المتحدة.

جاء ذلك في ختام الجلسات العامة للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته 222، حيث أشاد ممثلو العديد من الدول من بينها تركيا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان في كلماتهم، أثناء مناقشة البنود الخاصة بقطاع غزة، بالدور القطري في تعزيز السلام، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

هذا وأكدت قطر في الكلمة التي ألقاها مندوب دولة قطر الدائم لدى اليونسكو ناصر بن حمد الحنزاب، أن التعليم هو مسؤولية المجتمع الدولي، من خلال تعزيز دور اليونسكو، حيث يعد التعليم ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والسلام في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات برئاسة ناصر بن حمد الحنزاب، جلستي عمل عامتين للنظر في بنود المجلس التنفيذي الخاصة بتطبيق الوثائق التقنينية والقانونية لليونسكو، كما تناولت القرارات آليات التنفيذ للاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة اليونسكو ومتابعتها من قبل الدول الأعضاء ليقدم بها ناصر الحنزاب تقريرا أمام المجلس التنفيذي للمنظمة.

كما حرصت اللجنة على تنفيذ جميع الإجراءات لرصد تطبيق كافة الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة اليونسكو.

ومن جهة أخرى ناقشت اللجنة عددا من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان المنضوية تحت اختصاصات عمل منظمة اليونسكو، وكيفية تعزيز حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي بموجب قرار المجلس التنفيذي والصكوك القانونية الخاصة بحقوق الانسان في منظمة اليونسكو.