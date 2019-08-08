تراجع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس الحالي بنسبة طفيفة.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 209 آلاف طلب، بتراجع قدره 8000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، حيث كان 217 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون استقرار عدد الطلبات الأسبوع الماضي، عند مستواه في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية وكان 215 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع إلى 212250 طلبا، بارتفاع قدره 250 طلبا عن الأسبوع السابق، عندما بلغ 212 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 15 ألف طلب ليصل إلى 684ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو الماضي.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و687250 طلبا بانخفاض قدره 11 ألف طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و698250 طلبا.

كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تباطؤ نمو عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال يوليو، لكنه مازال في حدود التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل إلى ارتفاع عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 164 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 193 ألف وظيفة خلال يونيو الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 164 ألف وظيفة فقط خلال يوليو الماضي، مقابل 224 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وذكرت وزارة العمل أن معدل البطالة استقر خلال الشهر الماضي عند مستوى 7ر3%.