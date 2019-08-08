 مشكلة في إجراءات تسجيل الدخول تعطل آلاف المسافرين بمطارات في لندن - بوابة الشروق
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مشكلة في إجراءات تسجيل الدخول تعطل آلاف المسافرين بمطارات في لندن

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 2:24 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 2:24 ص

تأثر سفر 3 الآف مسافر يوم الأربعاء، جراء مشكلات في تسجيل الدخول للمسافرين على رحلات الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايروايز" بثلاثة مطارات في لندن.

وحذرت شركة الطيران من الإلغاءات والتأخيرات، حيث جاءت المشكلات في ذروة موسم السفر الصيفي في العاصمة البريطانية. وقالت متحدثة باسم الشركة "بريتش ايرويز" إن حجم المشكلة لم يتضح بعد على نحو كامل .

جدير بالذكر أن المطارات الثلاثة المتأثرة هي مطار هيثرو وجاتويك ومطار مدينة لندن.

وقالت شركة الطيران إنها تستخدم أنظمة احتياطية يدوية لتسجيل الدخول، وحثت الركاب على الوصول مبكرا قبل رحلاتهم. وأكدت أن الخلل التقني ليس مشكلة كمبيوتر على المستوى العالمي.

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