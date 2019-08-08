رئيس جامعة بنها يسلم خطابات 16 منحة صينية لدراسة الماجستير والدكتوراة لشباب الباحثين بالجامعة

سلم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، خطابات المنح الصينية لشباب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة بنها وعددهم 16 منحة للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه لشباب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، إضافة إلى منحة واحدة لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات العلمية والثقافية والدكتور حازم عليوة عضو مكتب العلاقات الدولية.

وأكد السعيد أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرا بالانفتاح على العالم وتكوين شراكات وتعاون دولي مع عدد من الجامعات الصينية، بهدف زيادة التبادل الطلابي ودعم بناء قدرات شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن هذه المنح تأتى ثمرة انفتاح الجامعة على الجامعات الدولية المتقدمة.

وقال رئيس جامعة بنها إن جامعة "هاربين" للتكنولوجيا أهدت جامعة بنها 7 منح ماجستير ودكتوراه فى تخصصات هندسية مختلفة، كما أهدت جامعة ووهان منحتين لطلاب هندسة شبرا فى مجال الاستشعار عن بعد، وهو أحد المجالات التى تميز هذه الجامعة العملاقة، وأهدت جامعة بكين للكيمياء 3 منح إلى كلية علوم بنها فى تخصصات الكيمياء وعلوم المواد.

كما أهدت جامعة ووهان للتكنولوجيا 3 منح إلى شباب الباحثين من كلية الهندسة ببنها، فيما أهدت جامعة وسط الصين منحة واحدة فى مجال الكيمياء البيئية، إلى كلية العلوم ببنها، علاوة على منحة واحدة لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه فى مجال العقاقير والتى كانت من نصيب كلية الطب البيطري.

وطالب السعيد الفائزين بالمنح الصينية بالتواصل الدائم مع إدارة الجامعة ومكتب العلاقات الدولية أن يكونوا على قدر المسئولية لأنهم سفراء لجامعاتهم وبلدهم فى الصين، معربا عن أمنياته لشباب الباحثين من أبناء الجامعة بالتوفيق فى مهمتهم الدراسية فى الصين.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة، إن جامعة بنها تربطها علاقات قوية بالجامعات الصينية حيث يوجد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالمنح الدراسية والتبادل الطلابى، مشيرًا إلى أن وفد من طلاب الجامعة مكون من 14 طالبا، أنهوا زياراتهم لجامعة وسط الصين.

وأعرب المغربى عن ثقته فى الفائزين بالمنح من أبناء جامعة بنها الذين يعدون سفراء لمصر فى الصين سيحققون نتائج باهرة، وسيحظون باهتمام أساتذتهم فى الجامعات الصينية العريقة.