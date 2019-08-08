رئيس قرغيزستان يأمر حكومته باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على سيادة القانون

أمر رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف حكومته باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الحفاظ على سيادة القانون؛ بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب محاولة اقتحام منزل رئيس البلاد السابق ألماظبيك أتامباييف لاعتقاله.

وأوضح مكتب جينبيكوف - في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" اليوم الخميس - أن رئيس الدولة ألقى كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن، شدد فيها على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على سيادة القانون والسلام والأمن في البلاد، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة، إلا أن البيان لم يذكر تفاصيل بشأن طبيعة هذه التدابير.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مقتل أحد أفراد القوات الخاصة، وإصابة 35 خلال محاولة فاشلة لاقتحام منزل أتامباييف في بلدة "كوي-تاش" لاعتقاله، فيما اندلعت مواجهات بين القوات الخاصة ومناصرين للرئيس السابق، يقدر عددهم بنحو 200 شخص- يتواجدون في محيط منزله لحمايته- ما اضطر عناصر الأمن للانسحاب من موقع المواجهات، وبعد ذلك دفعت السلطات بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة للقيام بمحاولة اقتحام ثانية.