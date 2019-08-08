فيتنام: الصين تسحب سفينة مسح زلزالي من مياه متنازع عليها

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أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الخميس، أن الصين سحبت سفينة مسح زلزالي من مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وسط مواجهة بين الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لي تي تو هانج، إن سفينة استكشاف النفط والغاز "هايانج ديجي 8" خرجت من المياه الفيتنامية اليوم الخميس.

وأضافت: "تطلب فيتنام أن تحترم الدول سيادة الدول الأخرى وحقوقها وتعرب عن نيتها الحسنة في إجراء مفاوضات لحل النزاعات وتعزيز الصداقة والتعاون".

ودخلت السفينة "هايانج ديجي 8" مياه متنازع عليها بالقرب من جزر سبراتلي في أوائل يوليو الماضي ما أدى إلى مواجهة بين فيتنام والصين.

وتطالب الصين بأحقيتها بكل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك المياه الواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية لفيتنام، وهي المنطقة التي تتهم هانوي بكين بانتهاكها.

يشار إلى أن استكشاف النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي هو مسألة مشحونة للغاية في كل من فيتنام والصين اللتين خاضتا سلسلة من النزاعات العنيفة بين 1974 و1988 بشأن السيطرة على جزر سبراتلي وجزر باراسيل.

وفي مايو، بدأت شركة النفط الحكومية الفيتنامية "بيتروفيتنام" عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في مشروع مشترك مع شركة "روزنيفت" الروسية في محيط المواجهة الأخيرة.

وفي عام 2014، اندلعت أعمال شغب عبر فيتنام بعدما دخلت منصة حفر صينية مياه متنازع عليها، بينما جاء قرار فيتنام المفاجئ وغير المفسر لإلغاء عقد التنقيب مع شركة الطاقة الإسبانية "ريبسول" في 2017 خلال توترات محتدمة مع الصين.