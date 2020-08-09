قال محافظ بيروت، مروان عبود، إن المؤتمر الدولي الذي سيعقد بشأن لبنان غدًا له طابع الإغاثة الأولية، ومد لبنان بالحاجات الأساسية تمكينًا له من الوقوف بعد النكبة التي ألمت به، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه تم تدمير مخزون القمح في حادث انفجار مرفأ بيروت ولكن لا تزال توجد كميات في المطاحن والمخابز قد تكفي لنحو شهرين، آملًا في أن يتم تزويد لبنان بكميات من الخارج.

واستطرد: «الدعم الكبير الذي ينتظره لبنان قد يتأخر لأنه مرتبط بجدول زمني لإصلاحات»، قائلا: «إن تمت الإصلاحات تأتي المساعدات وإن لم تتم الإصلاحات فلن يأتي شيء».

وكان حريق كبير، اندلع الثلاثاء الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.