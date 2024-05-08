رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستقبل نظيره الإماراتي في القاهرة لتعزيز تبادل الخبرات

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار محمد الفيصل يوسف، نائب رئيس الجهاز، في مقر الجهاز بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، والوفد المرافق له بحسب بيان الجهاز اليوم.

وأشار المستشار هشام بدوي، إلى أهمية الزيارة التي تستهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهازين وترسيخ أسس الرقابة النزيهة بأقصى معايير الشفافية في مكافحة الفساد وتبادل الخبرات بهدف رفع القدرات الفنية والمهنية وتطوير الأداء البشري في كلا الجهازين.

من جانبه، أعرب " أبوشبص" عن سعادته بزيارة مصر ولقاء قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات، وحرصه على تعزيز سبل التعاون بين الجهازين في مختلف الملفات ومجالات العمل المشتركة. كما أبدى "أبوشبص" ترحيبه بتولي الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رئاسة مجموعة عمل الانتوساي للرقابة على تكنولوجيا المعلومات خلفًا لجهاز دولة الإمارات.

من جهته، رحب المستشار هشام بدوي بالتعاون المثمر بين الجهازين في تسليم ملفات العمل والخطط التنفيذية والفنية ذات الصلة بالمجموعة، كما طرح سيادته رؤية الجهاز في الخطة المستقبلية القادمة لمجموعة عمل الانتوساي لمكافحة الفساد التي تترأسها مصر.

هذا، وتناول اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والقضايا ذات الصلة بتعزيز وتبادل الخبرات، كما تباحث الأطراف المشاركة في بعض الأطروحات ذات الصلة بدعم وتعزيز العمل في منظمة الانتوساي و الكيانات التابعة لها، لا سيما تحت مظلة رئاسة جمهورية مصر العربية للمنظمة في دورتها العامة المحددة من 2025 وحتى 2028.

كذلك، تطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الانتوساي، و المنتظر عقده خلال أكتوبر القادم بالقاهرة.

هذا، وأسفرت المباحثات عن توافق كبير في وجهات النظر بين الجهازين، المصري والإماراتي، وانتهت الأطراف المشاركة من الجانبين إلى تشكيل مجموعة عمل ممثلة في لجنة مشتركة بين الجهازين للنظر و التباحث في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.