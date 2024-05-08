إسرائيل تزعم القضاء على 20 عنصرا من حماس وتدمير فتحة نفق في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

زعم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، قتل جيش بلاده لـ20 عنصرًا تابعًا لحماس، وتدمير فتحة أنفاق، في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال خلال إفادة صحفية، مساء الأربعاء، إن «قوات الجيش استولت على الجانب الفلسطيني من المعبر بسهولة»، لافتًا إلى أنها «تواصل عملياتها لتدمير البنى التحتية التابعة لحماس شرق رفح».

وادعى أنها «اكتشفت أنفاقًا في محيط المنطقة تمهيدا لتدميرها»، مشيرًا إلى أنها «تواصل عملياتها في الطرف الفلسطيني في معبر رفح، بناء على معلومات استخباراتية؛ تشير إلى استغلال عناصر حماس لمحيط المعبر للقيام بأنشطة إرهابية»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن «العملية في معبر رفح مستمرة حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح المحتجزين»، زاعمًا أن «العملية لن تضر بإدخال المساعدات إلى القطاع».

وأكمل: «في إطار تلك العملية وتمهيدا لها، تم إخلاء عدد كبير من سكان المنطقة إلى مناطق آمنة في المواصي وتوسيعها لتشمل مستشفيات ميدانية ومستودعات تحتوي على مواد غذائية ومياه وأدوية بكميات هائلة وكافية»، بحسب مزاعمه.