كيانات سياسية سودانية توقع وثيقة لإدارة فترة تأسيسية انتقالية

وقعت كيانات سياسية سودانية، اليوم الأربعاء، على وثيقة تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية في السودان.

وجرت مراسم التوقيع في القاهرة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر كريستيان برجر، وسفير روسيا جيورجي بوريسينكو، وممثلان عن كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

ووقع على الوثيقة نحو 49 كيانا وحزبا سودانيا من بينهم "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحركة جيش وتحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم،و حزب التحرير والعدالة القومي، والمجلس الأعلى للبجا برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، وحزب البعث السوداني برئاسة محمد وداعه، تجمع قوى تحرير السودان، مجلس الصحوه الثوري برئاسة موسى هلال، حزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل المهدي، تحالف الخط الوطني "تخطي".

ومن بين الموقعين أيضا المجلس الأعلى للإدارة الأهلية، وحركة تحرير السودان برئاسة مصطفى تمبور، وتنسيقية العودة لمنصة التأسيس، والحركة الشعبية للتحرير والعدالة، وحركة الإصلاح الآن، والتجمع الاتحادي الارادة الوطنية، والحزب القومي السوداني، وحركة جيش تحرير السودان- المجلس القيادي، والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية.

كانت مصادر سياسية سودانية قد صرحت لـ"الشروق"، أمس، بأن قوى سياسية سودانية توافقت على توقيع ميثاق وطني كرؤية للحل السياسي الشامل، بهدف توحيد القوى السياسية وتشكيل تجمع سياسي لدعم القوات المسلحة السودانية، وتوحيد الروئ حول كيفية وقف الحرب.

وقالت القيادية بالكتلة الديمقراطية، سالي زكي، لـ"الشروق" إن القوى السياسية المشاركة في التوقيع على الميثاق الوطني ستطلق عدد من ورش العمل حول العديد من القضايا أبرزها دور المجتمع المدني ودعم النازحين واللاجئين، وأهمية عقد المؤتمر الدستوري.

وأطلقت الكتلة الديمقراطية السودانية مؤتمرها العام الثاني، يوم الأحد الماضي، لبحث عدد من القضايا الداخلية التنظيمية وكذلك بحث كيفية التعامل مع المجتمع الدولي وإعادة الإعمار وقضايا الدستور.

كما عقدت قوى الحراك الوطني السوداني، أمس ، لقاءاً تشاورياً لتأسيس مشروعاً وطنياً، تحت شعار "السودان وطن مسئولية الجميع".

ويأتي ذلك الحراك المكثف للقوى السياسية السودانية في ظل مرور عاما على اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل العام الماضي، وسعي المجتمع الدولي والإقليمي لإيجاد حل للأزمة الراهنة ووقف الحرب