الأردن يدين اعتداء المستوطنين على مقر الأونروا في القدس: تحد صارخ للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في الأردن، بأشد العبارات اعتداء عدد من المستوطنين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن هذا الاعتداء يمثل تحدّيا صارخا للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وحمّلت عمّان، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسئولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلزام إسرائيل بالامتثال لها، ومنع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يقومون بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قد اعتدوا على مقر وكالة "الأونروا" بالقدس المحتلة، وهتفوا لإغلاق مقر الوكالة.

ونشر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، مقطعا مصورا للمظاهرة العنيفة التي دعا لها عضو منتخب بمجلس بلدية القدس، تدعو لإغلاق مقر الوكالة الأممية وإقالة مديرها.

This protest called by an elected member of the Jerusalem municipality is nothing less than harassment, intimidation, vandalism & damage to UN property.



It took place today at the @UNRWA Headquarters in East Jerusalem under the watch of the Israeli Police.



This has nothing to… pic.twitter.com/QyrNKBTwp4